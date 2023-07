Uccisa a Roma: a breve nuovo sopralluogo nella casa del 17enne

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Si svolgerà presto un nuovo sopralluogo nell'abitazione del 17enne accusato di aver ucciso a Roma, nel quartiere di Primavalle, la sua coetanea Michelle Maria Causo. Inoltre, a quanto si apprende, la lama con la quale sono state inferte le coltellate alla vittima potrebbe essere quella di un coltello a serramanico e non da cucina, come appreso dagli ambienti investigativi in un primo momento. Non si esclude al momento che fosse utilizzato per tagliare hashish.

Anche in questo senso si indaga per poter fare luce su un eventuale giro di droga, dopo lo stupefacente ritrovato dalla polizia nella casa del 17enne e a seguito delle dichiarazioni che il giovane ha reso di fronte al Gip: secondo il racconto del ragazzo sarebbe scoppiata una lite accesa con la vittima, la quale -ha sostenuto il ragazzo- chiedeva 20-30 euro dopo avergli ceduto in precedenza dell'hashish. (ANSA).