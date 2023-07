Suv contromano travolge auto a Roma, muore donna

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Incidente mortale ieri sera a Roma sulla Laurentina: un suv Tesla con a bordo dei ragazzi, contromano, ha travolto una Lancia Y condotta da una donna deceduta nello schianto. Due ragazzi sono rimasti feriti ma non sono gravi. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio sulla Laurentina, al chilometro 21, in direzione Pomezia. La vittima, Simona Cardone, aveva 67 anni. Il conducente della Tesla sarà sottoposto al test per l'alcol e la droga. (ANSA).