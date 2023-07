Suv contromano a Roma travolge un'auto, morta una donna

Incidente mortale ieri sera a Roma sulla Laurentina: un suv Tesla con a bordo dei ragazzi, contromano, ha travolto una Lancia Y condotta da una donna deceduta nello schianto. Due ragazzi sono rimasti feriti ma non sono gravi. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio sulla Laurentina, al chilometro 21, in direzione Pomezia. La vittima, Simona Cardone, aveva 67 anni. Il conducente della Tesla è risultato negativo ad alcol e droga.

Roma, suv contromano travolge un'altra auto: morta una donna



L'ipotesi, secondo quando emerge dai primi rilievi dei vigili urbani, è che l'auto viaggiasse ad una velocità elevata e che il ragazzo, 20 anni, abbia perso il controllo del mezzo invadendo l'altra corsia. Secondo quanto si apprende alcuni automobilisti che transitavano su via Laurentina ieri sera, poco prima dell'incidente mortale, avrebbero avvertito le forze dell'ordine di un Suv che andava a velocità elevata contromano. L'incidente richiama un altro schianto mortale avvenuto sempre poche settimane fa a Roma, a Casalpalocco, e che ha coinvolto un Suv Lamborghini e una Smart: nello schianto morì un bimbo di 5 anni

I vigili urbani hanno sequestrato i cellulari dei cinque ragazzi che erano a bordo del Suv Tesla che si è schiantato contromano, sulla via Laurentina a Roma, contro un'auto provocando la morte di una donna. Sui telefonini verranno fatte verifiche per accertare se i ragazzi stessero filmando od erano impegnati in dirette social o chat.