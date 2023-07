Tivùsat, oltre 168mila attivazioni dall'inizio dell'anno

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Dopo la tappa di Napoli del 29 e 30 giugno, si conclude il 2 luglio a Roma la convention annuale di tivùsat dedicata ai principali operatori specialisti del settore dell'elettronica di consumo. Convention durante la quale i dirigenti della piattaforma satellitare gratuita hanno annunciato risultati superiori alle attese: sono quasi 170mila le card attivate in questo primo semestre del 2023.

"L'incontro - sottolinea Alberto Sigismondi, presidente della società tivù srl, che vede Mediaset e Rai azionisti con quasi il 97% delle quote - rappresenta un'occasione importante di confronto con chi opera direttamente sul mercato dell'elettronica di consumo per individuare gli interventi per rafforzare il posizionamento di tivùsat, in un contesto che conferma la forte tenuta dell'offerta lineare". Aggiunge Stefano Luppi, consigliere delegato della società: "I risultati in termini di attivazioni sin qui consuntivati per il 2023 risultano significativamente superiori alle previsioni effettuate in sede di budget e ci consentono di guardare con grande ottimismo alla chiusura di un esercizio che poteva presentare più di un elemento di criticità".

Nata nel lontano 2008 con la mission di portare il bouquet del digitale terrestre nelle aree del territorio italiano dove le vecchie antenne (e la banda larga) ancora oggi non possono arrivare, a partire dalle zone montane e dalle isole, ora tivùsat è in grado di festeggiare non solo primati nella diffusione del segnale ma anche negli standard tecnologici e di qualità dell'offerta editoriale. Aumentano, infatti, gli italiani che scelgono questa piattaforma, con oltre 180 canali tv e radio, di cui oltre 70 in Hd e in 4K. Per entrare nel mondo di tivùsat, basta installare una parabola, acquistare un dispositivo certificato (decoder o Cam) e attivare la smartcard che si trova gratuitamente all'interno della scatola del dispositivo stesso. (ANSA).