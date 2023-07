Pop.Lazio: utile netto a 14,9 milioni (+10,7%)

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Un utile netto di 14,9 milioni in crescita del 10,7% e un dividendo per gli azionisti di 50 centesimi per azione: sono alcuni dei dati di bilancio della Banca Popolare del Lazio resi noti in occasione dell'inaugurazione della rinnovata sede a Velletri alla presenza dei vertici dell'istituto e delle autorità locali.

Dai dati di bilancio emerge che la Banca Popolare del Lazio evidenzia un utile di 7,8 milioni di euro (+5,4% rispetto al 2021), mentre Blu Banca presenta un utile di 11,1 milioni di euro (+80,26% rispetto allo scorso anno). La raccolta diretta registra un significativo incremento di 259 milioni di euro, pari al 11,24%, mentre la raccolta indiretta rimane stabile. Il totale della raccolta diretta e indiretta si attesta a 4.007 milioni di euro. Anche gli impieghi mettono a segno una crescita significativa di 61 milioni di euro pari al 3,2% portando il valore di bilancio al netto delle rettifiche a 1.942 milioni di euro. Il totale del prodotto bancario lordo di gruppo, dato dalla somma di raccolta diretta, indiretta ed impieghi, è quindi pari a 5.949 milioni di euro.

La sostenuta crescita delle masse intermediate - spiega un comunicato della banca - è accompagnata da buone performance anche dal lato del contenimento del rischio di credito che ha visto il Gruppo Bancario ridisegnare tutto il processo di gestione del credito, attraverso specifiche piattaforme informatiche, rendendo più efficienti sia i processi di delibera, sia la gestione dei crediti problematici. Tutto ciò ha contribuito a raggiungere un NPL ratio lordo di Gruppo pari al 5,02% (2,68% a valori netti), risultando di 161 punti base inferiore al dato del 2021. I buoni risultati di bilancio permettono la distribuzione agli azionisti di un dividendo di euro 0,50 per ciascuna azione.

Il gruppo bancario sta procedendo anche nell'espansione territoriale. Nel 2022 sono state aperte nuove filiali a Genzano (Banca Popolare del Lazio) e a Rieti (Blu Banca): quest'ultima gli permette di essere presente in tutte le province della regione Lazio con l'ambizione del management di diventare la banca di riferimento, delle associazioni di categoria, degli enti locali e dell'associazionismo laziale. (ANSA).