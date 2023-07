Inflazione e salari, se ne parla a Roma Tre

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Lunedì 3 luglio 2023 (dalle ore 10 alle 13), presso la Scuola di Economia e Studi Aziendali (via Silvio D'Amico 77 - Roma) si terrà una conferenza dal titolo "Inflazione e salari: quali politiche? L'urgenza di analisi informate e azioni efficaci" promossa dal Dipartimento di Economia dell'Università Roma Tre.

Il dibattito di alto livello tecnico e politico coinvolgerà relazioni di economisti come Mario Pianta (presidente Sie), Maria Cecilia Guerra (Università di Modena e deputata), Pasquale Tridico (Università Roma Tre, ex presidente Inps), rappresentanti istituzionali quali Lilia Cavallari (presidente UpB), Sergio Nicoletti Altimari (Capo dipartimento economia e statistica Banca d'Italia), Linda Laura Sabbadini (Istat).

Seguirà una tavola rotonda con alcuni dei più autorevoli politici e sindacalisti, Giuseppe Conte (M5s), Elly Schlein (Pd), Maurizio Landini (Cgil) e Pierpaolo Bombardieri (Uil), moderata da Lina Palmerini, giornalista del Sole 24 Ore.

Introdurranno la conferenza i saluti del rettore dell'Università Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, e del Direttore del Dipartimento di Economia, Valeria Costantini.

"L'elevata inflazione che perdura ormai da mesi a seguito delle reazioni dei mercati internazionali agli eventi bellici tra Russia e Ucraina si accompagna in Italia a una persistenza di livelli salariali bassi, con una conseguente pressione sul mercato del lavoro e sulla società nel suo complesso. Il possibile aumento della disparità nella distribuzione dei redditi che ne deriva, e il più generale inasprirsi delle disuguaglianze nell'accesso alle opportunità di sviluppo, sono temi su cui è necessario creare maggiore consapevolezza promuovendo il dialogo tra il mondo accademico e i decisori politici" ha dichiarato la professoressa Costantini.

L'appuntamento è presso la Sala Lauree della Scuola di economia e studi aziendali dell'Università Roma Tre, in via Silvio D'Amico 77. (ANSA).