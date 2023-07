Il marchio San Pellegrino In Fiore va al Comune di Viterbo

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Il marchio della manifestazione florovivaistica, San Pellegrino in Fiore passa al Comune di Viterbo.

L'ufficializzazione del passaggio del testimone, questa mattina con una conferenza stampa nella sala consigliare di palazzo dei Priori, sede del Comune.

Si tratta di uno degli eventi principali della primavera viterbese.

Nato nel 1985 dall'idea dei membri del comitato San Pellegrino in Fiore, l'evento che si tiene nei giorni a cavallo del primo maggio, ogni anno ospita migliaia di visitatori che arrivano da tutte le parti, per ammirare il famoso quartiere medioevale di Viterbo che per l'occasione si colora con le fantasiose con fantasiose istallazioni floreali.

Dopo più di 30anni dalla sua nascita, gli organizzatori hanno deciso di affidare la loro creatura nelle mani della sindaca Frontini.

Un passaggio del tutto gratuito che, grazie alla registrazione in camera di commercio trasferisce il totale controllo della manifestazione all'amministrazione comunale.

"Quello di questa mattina è un passaggio simbolico importantissimo - la sindaca - lavoreremo fin da subito per dare alla città un'edizione 2024 splendida." Presenti alla conferenza stampa anche gli assessori comunali, Silvio Franco ed Emanuele Aronne e tre membri del comitato fondatore della manifestazione, Armando Malè, Fabio Fontana e Aldo Cannone.

"Abbiamo ricevuto molte richieste per il marchio - ha detto Fontana - ma abbiamo ritenuto giusto affidarla al Comune che ci ha affiancato in tutti questi anni". (ANSA).