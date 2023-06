Uccisa a Roma: una negoziante, 'stavo per aprire il sacco'

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Ho notato il carrello con qualcosa dentro e volevo spostarlo. Stavo per aprire il sacco e in quel momento la polizia è intervenuta per fermarmi e mi ha fatto allontanare. Poi la scoperta scioccante". Lo afferma una donna che lavora in un negozio di alimentari in Via Stefano Borgia, dove è stato trovato il sacco con il cadavere ci Michelle Causo.

"Era vicino al parco, forse voleva lasciarla lì", dice la donna.

"Ha fatto un bel pezzo di strada da casa sua, sicuramente si aspettava che il cancello fosse aperto, per lasciare il carrello lì dentro", continua. "Ogni giorno sposto quello che si accumula vicino al negozio e non ho potuto fare a meno di notare il carrello, cosa insolita", racconta. (ANSA).