Uccisa a Roma: domani l'interrogatorio del 17enne fermato

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - E' stato fissato per domani mattina l'interrogatorio di convalida per il 17enne accusato dell'omicidio di Michelle Maria Causo, avvenuto il 28 giugno in un appartamento di Primavalle a Roma. Il minorenne comparirà davanti al gip del tribunale minorile della Capitale. Secondo l'impianto accusatorio, il ragazzo ha ucciso la coetanea con almeno 6 coltellate dopo una lite. (ANSA).