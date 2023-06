Il nonno di Michelle, 'era il mio fiore'

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Nonno torno alle 12 e cucino per te, non preoccuparti". Queste le ultime parole che Michelle avrebbe rivolto a suo nonno Elio, prima di uscire di casa. "Mi auguro una sola cosa, che la giustizia faccia il suo dovere", dice con le lacrime e la voce rotta. "Mia moglie è morta sette mesi fa per un tumore - continua piangendo - ora un'altra ferita immensa, ho perso il mio fiore". "Lei aveva il suo ragazzetto, l'assassino si era introdotto nel giro delle sue amicizie", racconta. E conclude stanco: "Michelle era un angelo, adesso è con sua nonna". (ANSA).