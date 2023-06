Gualtieri, 'sulla casa vuoto totale di politiche pubbliche'

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Dobbiamo chiedere con forza che l'Italia si doti un grande piano nazionale sulla casa, adeguatamente finanziato e capace di mettere in rete le esperienze locali. Non si può campare sulle eccellenze che si autofinanziano". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo all'incontro 'La casa è un diritto, per un nuovo piano nazionale' al circolo Pd del Pigneto a Roma.

"La Regione Lazio (con la precedente giunta di centrosinistra, ndr) ha fatto un lavoro straordinario - ha detto ancora - Ma queste cose non possono essere supplenza di un vuoto totale di politiche pubbliche, che sono anche nell'orizzonte di un pilastro sociale europeo che intreccia la questione climatica, ambientale e della transizione energetica. Il 53% delle emissioni arriva dalle case, per questo le politiche pubbliche sono essenziali. Rischiamo - ha proseguito il sindaco - di avere nei prossimi anni una situazione ancora più drammatica, che tocca il cuore dei diritti di cittadinanza" nella "totale assenza di politiche pubbliche. Siamo al paradosso che quel poco che c'è viene smontato. Avevamo incrementato il fondo affitti, e oggi con l'inflazione c'è l'azzeramento del fondo affitti e quello di morosità incolpevole. E' surreale, incredibile, quando me l'hanno detto non ci credevo. Andrebbero invece potenziati. Io lo avevo ampliato da ministro e poi non veniva dato a Roma. Abbiamo lavorato tantissimo per metterci in pari e poi l'hanno eliminato, è incredibile". (ANSA).