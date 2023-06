Uccisa a Roma, fermato un 17enne per omicidio

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - È stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l'accusa di omicidio il 17enne, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, accusato di avere ucciso una coetanea poi ritrovata in un carrello della spesa nel quartiere Primavalle della Capitale. Il fermo dovrà essere convalidato: il ragazzo è stato interrogato per molte ore in Questura. (ANSA).