Il padre di Michelle, ammazzata come un cane, ma perchè?

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Senza motivo ce l'hanno ammazzata, come un cane. Gli amici dicevano che lui (il fermato 17enne per l'omicidio di Michelle, ndr) era un ragazzo a modo, meglio di noi, meglio degli italiani. Era soltanto penso innamorato, che ne so... Lei l'ha respinto perché ce l'ha il ragazzetto che sta disperato dall'altra parte di Roma, stavano insieme da due anni.

Michelle non era incinta. Sarà successo perché l'ha respinto. Ma perché, se una ragazzina ti respinge le fai questo? Michelle è sempre stata promossa, ed è morta il giorno dopo il mio compleanno e due dopo il suo. Lei era amata da tutti". A parlare A Ore 14 su Rai2 è il padre di Michelle.

"Io l'ho visto due o tre volte era molto educato - fa eco la mamma di Michelle - più del dovuto, lo avevo detto anche a mia figlia. Ieri ci aveva detto che usciva un po' con gli amici, verso le 11, e visto che noi eravamo a Bologna per un'operazione di mio marito, sarebbe tornata presto a casa e avrebbe cucinato per il nonno. La chiamavamo ma non rispondeva e poi il suo telefono non ha squillato più dalle 12.50 di ieri". (ANSA).