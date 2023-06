Roma: Gualtieri, 'affrontiamo nodi irrisolti Ostia e Pietralata'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Proseguiamo nell'azione di rilancio urbanistico di tutto il territorio comunale e organizziamo i finanziamenti disponibili intorno a progetti integrati". Così in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, commentando il via libera della giunta che candida Ostia Lido e Pietralata ad ambiti di destinazione dei fondi Ue per le Strategie territoriali.

"Per il rilancio di Ostia affrontiamo con soldi certi nodi irrisolti da anni - aggiunge - come la riqualificazione del Lungomare o dell'ex Colonia Vittorio Emanuele. A Pietralata sosteniamo la realizzazione di un grande polo di ricerca e trasferimento tecnologico come il Technopole, in un'area dove nascerà anche il grande progetto dello stadio in grado di contribuire in modo determinante alla riqualificazione dell'intero quadrante. Stiamo garantendo una nuova prospettiva di sviluppo a tutta la città, investendo nella ripartenza dei piani di recupero delle periferie come nella riqualificazione con fondi giubilari di alcune delle piazze più importanti del centro. Ma anche con i tanti progetti che stiamo portando avanti appunto a Ostia e Pietralata - conclude Gualtieri - così come a Forte Bravetta, via Guido Reni, Tor Marancia, Tor Vergata e altre zone". (ANSA).