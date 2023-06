Il cadavere di una donna trovato in carrello della spesa vicino a un cassonetto

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il cadavere di una donna è stato scoperto questo pomeriggio a Roma in un carrello della spesa che si trovava accanto ad un cassonetto dell'immondizia. Si tratterebbe del corpo di una giovane, segnalato da un passante alla polizia nel pomeriggio intorno alle 15.

Il macabro ritrovamento è stato fatto in via Stefano Borgia nel quartiere Primavalle. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile, i colleghi del commissariato locale e la scientifica per i rilevi. (ANSA).