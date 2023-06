Salvamamme, inaugurato shop centre a sostegno di 1.000 famiglie

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Ci sono momenti della vita in cui è facile cadere e non trovare la forza di rialzarsi. Molto ci ha insegnato il periodo dell'emergenza del Covid, molto la grande crisi dell'Ucraina. Niente nasce sul senso dell'abbandono e sulla disperazione. Per questo Salvamamme rende permanente, affiancandolo ad un intervento alimentare importante, un grande negozio di vestiario di qualità e accessori, in nome della positività e della resilienza". Lo ha detto Grazia Passeri, presidente di Salvamamme all'inaugurazione che si è tenuta oggi del "più grande e permanente Shop Centre sociale d'Europa a sostegno di almeno 1.000 famiglie in difficoltà accolte dall'associazione. Le utenti, invitate su appuntamento nei locali offerti in comodato d'uso dalla Croce Rossa, potranno scegliere in modo gratuito tra migliaia di capi di abbigliamento, accessori e altre cose nuove e utili. Lo shop, di circa 700 mq, sarà dedicato anche alle donne vittime di violenza, ai senza fissa dimora, alle persone con pensione minima e a quanti avranno necessità perché ricoverati in ospedale. Insieme alla presidente di Salvamamme, hanno aperto le porte del nuovo Shop, Debora Diodati, vice presidente Croce Rossa Italiana, e Paolo Masini, Coordinatore nazionale di Salvamamme. "Ancora una volta Salvamamme attua un'azione concreta a favore di tante famiglie in difficoltà, una iniziativa di contrasto alla povertà che raggiungerà migliaia di persone" hanno commentato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione Roberta Angelilli e l'assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore e Servizi alla Persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli. Per Barbara Funari, assessore alle Politiche Sociali e alla Salute "l'apertura di questo spazio è un momento importante nello sviluppo dei servizi sociali. Una importante innovazione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo perché investe nella cura della dignità delle persone che potranno superare la modalità dell'assegnazione di pacchi decisi da altri e potranno scegliere in prima persona i capi di abbigliamento e altre importanti cose indispensabili alla vita quotidiana".

