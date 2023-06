Rocca, in autunno il piano di riqualificazione dell'Umberto I

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Quando parliamo dell'Umberto I, parliamo di 1.200 posti letto e oltre 50 edifici. Stiamo già lavorando a testa bassa al piano" di riqualificazione, e "non oltre l'autunno insieme alla rettrice ne comunicheremo gli esiti". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di una conferenza stampa al Policlinico Umberto I. "Occorre uno sforzo importante per ridare dignità all'Umberto I - ha aggiunto Rocca- sotto il profilo strutturale perché ci sono anche tante professionalità non valorizzate, sarà uno dei grandi obiettivi della mia legislatura: trasformare il Policlinico al fianco della rettrice condividendo ogni passaggio e e restituire la dignità che la prima Facoltà Italia merita, anche sotto il profilo del personale".

"La priorità per l'azienda Policlinico Umberto I è utilizzare i 200 milioni disponibili grazie all'impegno della precedente Giunta regionale e soprattutto dell'allora Assessore al bilancio, Alessandra Sartore, che fu in grado di recuperare quei finanziamenti altrimenti andati in perenzione. Quei fondi sono indispensabili per ammodernare e mettere in sicurezza gran parte dell'attuale struttura. Se si corre i lavori potrebbero iniziare entro l'anno e sicuramente porteranno un beneficio a utenti e dipendenti. Ogni ritardo rischia di far perdere quei finanziamenti", afferma il consigliere della Regione Lazio e membro delle Commissioni Bilancio e Sanità, Alessio D'Amato, già assessore regionale. (ANSA).