Palestra della legalità, Piantedosi 'Ostia non è abbandonata'

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Il territorio di Ostia, come tutti gli altri, non è abbandonato. Noi dedichiamo molta pazienza e tenacia. Ci vuole tempo ma i temi della legalità necessitano del coinvolgimento e della sensibilità della popolazione, soprattutto quella giovanile. Ecco perché il connubio con lo sport è di particolare importanza". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, alla cerimonia di consegna simbolica al Comune di Roma delle chiavi dell'immobile sequestrato alla criminalità organizzata, che ospita la "Palestra della Legalità Talento&Tenacia", a Ostia.

Certamente "un atto simbolico".

Ma "portare lo sport in contesti dove si ha bisogno dei valori dello sport, in cui i giovani hanno bisogno di riferimenti, vuol dire che è anche un atto caratterizzato da concretezza", ha aggiunto Piantedosi. Un atto "di grande valore simbolico che rappresenta anche quelle che sono le sinergie che vengono svolte a livello istituzionale per recuperare la destinazione importante di questi beni che vengono sottratti alla criminalità organizzata - ha sottolineato - , con l'impegno dell'Agenzia, del ministro Abodi, e del comune di Roma". (ANSA).