Lazio: Tar ammette ricorso di Dionisi contro il renziano Nobili

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - È stato valutato pienamente ammissibile dal Tar il ricorso di Pierluca Dionisi contro il renziano Luciano Nobili, per il seggio nel Consiglio regionale del Lazio. In particolare sono state accolte le richieste di verifica di Dionisi che puntano a un effettivo conteggio delle preferenze. La decisione del tribunale verrà poi presa nell'udienza del 4 dicembre 2023. Dionisi, esponente del territorio di Azione, è arrivato terzo alle regionali nella lista Calenda Azione-Italia Viva, primo dei non eletti, dietro, appunto, a Luciano Nobili, per una manciata di voti.

L'ex deputato di Iv - che aveva chiesto all'ufficio centrale il riconteggio in base al calcolo sulle 40 sezioni romane - aveva superato Dionisi per 21 voti.

Ma ora il Tar ha accolto il ricorso fatto dopo le elezioni e così ha dato il via libera alla verifica dei verbali delle sezioni.

Per il tribunale amministrativo regionale a Dionisi "sarebbero stati illegittimamente sottratti n. 10 voti di preferenza", mentre a Nobili "ne sarebbero stati illegittimamente aggiunti 35, così che, se tali voti fossero stati computati correttamente, Nobili avrebbe ottenuto un numero complessivo di voti di preferenza pari a 5081, mentre Dionisi ne avrebbe ottenuti 5105, risultando il secondo della sua lista e venendo eletto con uno scarto" rispetto a Nobili "di 24 voti in più". (ANSA).