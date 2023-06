Gualtieri, 'Roma sarà pulita per la fine del mio mandato'

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Ora usciamo da questa crisi e cominceremo a migliorare. Per il Giubileo avremo un buon livello, per la fine del mio mandato come ho promesso Roma sarà pulita". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervistato da Agorà su Rai3.

"Noi adesso affitteremo i mezzi" per la raccolta dei rifiuti "e se serve utilizzerò pure i poteri di commissario" per il Giubileo "per comprarli in tempi più rapidi" di quelli standard, "che abitualmente sono di alcuni anni", ha aggiunto il sindaco. "E' successa una cosa semplice - ha proseguito - il processo di efficientamento ha portato a un rallentamento delle manutenzioni, mentre il Tar ha annullato la gara per l'acquisto di nuovi mezzi. E' frustrante per una amministrazione che si annulli una gara del 2019 e si ricominci da capo: solo in Italia. Sono stati annullati pure i lotti dove non c'erano ricorsi. Per cui oggi ci sono dei problemi in alcune zone della città per la raccolta. Allora - ha spiegato il sindaco - mentre si efficientano i processi di manutenzione, si affittino subito i mezzi: sono arrivati i primi due, ora ne arriveranno altri 40.

Sono disponibile a usare i poteri commissariali per risolvere questa situazione. Abbiamo risolto gli sbocchi, abbiamo messo più operatori in strada e stiamo reintroducendo lo spazzamento.

Ma poi se non ci sono i mezzi chiaramente l'intera raccolta fa dei passi indietro". (ANSA).