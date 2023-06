Rocca inaugura ambulatorio delle fragilità, 'un primo segnale'

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Avere la possibilità di accesso alle cure è fondamentale, questa è una delle tante iniziative che avevamo intenzione di mettere in piedi per dare risposte ai bisogni delle persone più fragili. Questo è un segno piccolo ma importante, per questo quartiere è qualcosa di molto significativo ma dobbiamo fare molto di più nelle altre zone e negli altri territori. Questa è una Regione con 6 milioni di abitanti, quindi questo è solo l'inizio di un percorso importante". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, all'inaugurazione dell'ambulatorio di Medicina delle Fragilità, Via della Tenuta di Torrenova.

Questo è un municipio "carico di criticità. C'è il maggior numero di popolazione residente straniera. C'è il maggior tasso di povertà e anche il maggior numero di giovani coppie. Una miscela esplosiva che se non viene presa di petto rischia di produrre i risultati pessimi che abbiamo conosciuto in questi anni", ha detto Fabio Rampelli, vice presidente della Camera dei deputati ed esponete di FdI. "Questo ambulatorio delle fragilità è aperto a tutti senza distinzioni di classe e di età. Serve a connettere le istituzioni ai cittadini più deboli. È un ambulatorio dedicato anche agli stranieri - ha ricordato Rampelli -. E il fatto che un'amministrazione di centrodestra si occupi di cittadini stranieri dimostra quanto siano false quelle convenzioni secondo le quali il centrodestra non avrebbe sensibilità sufficiente dal punto di vista sociale per esprimere il proprio tasso di solidarietà". (ANSA).