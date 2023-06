Rocca, in case Ater con 300mila euro di reddito, stop illegalità

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Il piano sgomberi è da vedere insieme al prefetto e riguarda tutte le presenze illegali partendo da coloro che hanno redditi importanti. Abbiamo scoperto persone che hanno redditi dichiarati superiori addirittura ai 300mila euro, decine e decine sono persone che hanno redditi superiori ai 100mila, sono persone che non hanno diritto a un alloggio popolare o all'edilizia residenziale.

Queste sono case che vanno liberate e date a coloro che si trovano in una situazione di bisogno". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell'inaugurazione dell'ambulatorio di Medicina delle Fragilità, Via della Tenuta di Torrenova.

"Il prossimo passaggio sarà un tavolo col prefetto per individuare modi e forme per fare in modo che contestualmente agli sgomberi ci possano essere anche le assegnazioni degli alloggi - ha sottolineato Rocca - , in maniera tale che non vi sia soluzione di continuità ove possibile per evitare occupazioni o altro, perché si tratta purtroppo di un circolo vizioso che dobbiamo combattere con ogni mezzo".

"Mi risulta addirittura che pochi giorni fa a Ostia un appartenente alla famiglia Spada abbia rioccupato nuovamente un alloggio - ha ricordato il governatore - . Questo fenomeno criminale di controllo dell'edilizia residenziale pubblica è un qualcosa di intollerabile e vergognoso, e va combattuto con ogni mezzo, per cui il dialogo con la Prefettura su questo è essenziale". (ANSA).