Giubileo, 'il Tevere come parco fluviale lineare'

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "C'è una concentrazione molto interessante di interventi" sul Tevere e le vie d'acqua "che vanno da quelli di ingegneria idraulica a quelli di manutenzione straordinaria e di restauro delle componenti storiche, come i muraglioni, agli interventi sia del dipartimento Ambiente che della Soprintendenza: il Tevere come parco lineare e fluviale" ed elemento "di ricucitura della componente urbana. E' l'approccio programmatico la vera sfida del programma giubilare". Lo ha detto in audizione in commissione Capitolina Giubileo il responsabile del Project Management della società Giubileo 2025 spa Alessandro Flaccovio.

Cinque gli interventi: manutenzione straordinaria dei muraglioni; mautenzione straordinaria delle banchine e dei cigli sconnessi; manutenzione straordinaria delle scalinate d'accesso alle banchine e installazione di cancelli per la chiusura in caso di piena; interventi di regolarizzazione batimetrica (la profondità del fondale, ndr) dell'alveo; ripristino della soglia di Ponte Milvio.

In generale, rispetto alla 'macchina' del Giubileo, ha detto Flaccovio, "i numeri fanno impressione: in due anni avremo una sorta di workshop continuativo di design che coinvolgerà tra amministrazioni, tecnici, gestionali almeno 4000 persone. Un investimento di intelletto e capacità progettuali sulla città".

