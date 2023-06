Giubileo 2025: oltre 9 milioni per Viterbo, la citta dei papi

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Giubileo 2025, Il presidente della commissione parlamentare per l'ambiente Mauro Rotelli e la sindaca di Viterbo Chiara Frontini lanciano sul piatto 9 milioni e mezzo di euro per cambiare volto alla città. Questa mattina a Viterbo, a palazzo dei Priori, la presentazione del progetto che grazie al finanziamento per il Giubileo permetterà la realizzazione di importanti opere cittadine.

"Progettualità importante, perché completa una serie di incompiute della città - ha detto Rotelli - si tratta di nove milioni e mezzo che arrivano a dieci grazie ai cinquecentomila erogati dalla sovrintendenza. Finalmente il ruolo e la storia di Viterbo vengono riconosciuti nell'ambito del Giubileo 2025. Come governo eravamo operativi già a fine ottobre - ha continuato Rotelli - stranamente non erano presenti finanziamenti per Viterbo e mi sono permesso di segnalare a Palazzo Chigi come la città dei Papi non fosse compresa. Com'era possibile? Da questa consapevolezza è iniziato un lavoro con tutta l'amministrazione, anche dell'opposizione, da cui è nata una sinergia che alla fine ha portato ai 9 milioni e mezzo di finanziamento." I soldi saranno impiegati per la realizzazione del raccordo che unirà il semianello al quartiere Santa Barbara, il completamento delle ex scuderie papali in piazza Sallupara, il restauro delle ex chiese di Sant'Orsola e Santa Maria delle Fortezze e la riqualificazione dello spazio pensilina a piazza del Sacrario (ANSA).