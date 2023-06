Ad Alatri rissa dove fu ucciso Thomas Bricca,stessi protagonisti

(ANSA) - FROSINONE, 26 GIU - Nello stesso posto, con gli stessi protagonisti: lo scrivono i carabinieri nella relazione di servizio inviata questo pomeriggio al Procuratore della Repubblica di Frosinone. In quell'informativa spiegano che tra i partecipanti alla rissa scatenatasi lo scorso fine settimana ad Alatri nello stesso posto in cui il 30 gennaio è stato assassinato il 19enne Thomas Bricca, sabato sera c'erano gli amici della vittima ed un altro giovane in compagnia di Mattia Toson, indagato per quel delitto insieme a suo padre Roberto (sono sospettati di avere sparato al ragazzo mentre erano in sella ad uno scooter e poi di essersi dati alla fuga).

Alla nota per il magistrato, gli inquirenti hanno allegato anche i fotogrammi delle telecamere che illuminano la zona della scazzottata: l'area della località Girone, a ridosso del Bar ex Enal. Dalla prima ricostruzione dei carabinieri risulta che sabato sera Mattia fosse insieme ad amico del padre e con lui si sia avvicinato al bar dove c'erano gli amici di Thomas. Quella presenza è stata considerata una provocazione e subito sono cominciati gli spintoni e le urla, degenerando in una scazzottata con tanto di minacce.

A gennaio, nei due giorni precedenti la spedizione culminata con la morte di Thomas, nello stesso posto c'era stato un altro scontro al culmine della quale venne picchiato e appeso ad una balaustra Francesco Dell'Uomo, detto 'Budello', zio acquisito di Mattia Toson; la rissa avvenne con un gruppo rivale capeggiato da Omar Haudy un ragazzo di origine marocchine che era entrato in contrasto con i Toson. In quel gruppo c'era anche Thomas.

Il delitto, sospettano i carabinieri, sarebbe stato una ritorsione per lavare l'affronto fatto a 'Budello'. La sera degli spari, Thomas Bricca indossava un giubbotto molto simile a quello di Omar e non si esclude che possa esserci stato uno scambio di persona. (ANSA).