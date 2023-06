Nuova rissa ad Alatri, dove fu ucciso Thomas Bricca

Nuova rissa sabato scorso ad Alatri, a due passi dal luogo dove il 30 gennaio venne ucciso il 19enne Thomas Bricca, colpito da un colpo di pistola esploso da due persone a bordo di uno scooter.

Secondo quanto raccontato dai testimoni, a scatenare il parapiglia sarebbe stata la presenza in un bar di Mattia Toson, uno degli indagati per l'omicidio Bricca, insieme con il padre Roberto. Quello che viene definito "un affronto" nei confronti degli amici di Thomas che, come ogni fine settimana, si ritrovano proprio in quella zona di Alatri. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

In uno sfogo su Facebook, lo zio di Thomas, Lorenzo Sabellico, ha lanciato un messaggio al procuratore di Frosinone. "C'è una situazione di emergenza ad Alatri ingestibile - scrive -. Qualsiasi cosa succeda vi riterremo direttamente responsabili. I nostri ragazzi sono in pericolo ora basta, intervenga il ministro. Giustizia per Thomas".

L'omicidio del giovane 19enne scaturì proprio come rivalsa nei confronti del gruppo di cui Thomas faceva parte, in seguito ad un paio di risse avvenute il venerdì e il sabato precedenti l'omicidio.