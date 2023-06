Il 'Rinascimento' in Passerella a Bomarzo

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Nell'ambito degli eventi per i festeggiamenti del cinquecentenario della nascita di Vicino Orsini (1523-2023) ieri sera nel suggestivo scenario del Sacro Bosco di Bomarzo, in provincia di Viterbo, è andato in scena l'evento Nel segno della moda di Vicino.

Una sfilata in cui gli abiti di stile rinascimentale creati dalla stilista Ilaria Sforza Petrococchino, sono andati in passerella, indossati da venti ragazze che la prossima settimana parteciperanno alle selezioni regionali di Miss Italia.

Un viaggio nella moda rinascimentale, allestito per gli spettatori proprio nel "Parco dei Mostri" famoso in tutta Italia per il complesso monumentale di sculture e fontane che, Pierfrancesco Orsini, detto Vicino, fece realizzare in onore della moglie Giulia Farnese, scomparsa in giovane età.

l'evento di ieri sera, ha dato il via in una serie di manifestazioni culturali che ruotano attorno alla vita di Orsini, che fu signore di Bomarzo dal 1542 fino alla sua morte.

Gli abiti, nati dai bozzetti della stessa Petrococchino, a partire dal 2 luglio saranno esposti in una mostra permanente, allestita nel palazzo Orsini di Bomarzo .

Special guest star della serata l'attrice inglese Jane Alexander che ha sfilato insieme alle modelle. (ANSA).