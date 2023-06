Tra memoria e presente, libro dal sapore surrealista oggi a Roma

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Tra memoria e presente dove si rincorrono ricordi e nostalgie di poetiche emozioni in cui ridisegnare il nuovo tempo per riconoscersi forti e fragili, sognatori e realisti, capaci di aprirsi all'altro a partire da un ascolto autentico di sé per ritrovare anche quel senso profondo alla propria esistenza.

Questo nel libro 'Il Preside che camminava sui rami di pino e i Racconti della Luna' (Edizioni Artecom-onlus 2019) di Eugenia Serafini artista, scrittrice, performer, docente universitaria che viene presentato oggi alle 19,30 alla Galleria Arte Sempione a Roma in Corso Sempione, nell'ambito della rassegna Iplac, insieme per la cultura, in un incontro con la scrittrice e critica letteraria Maria Rizzi, la giornalista, autrice e poeta Silvana Lazzarino, il poeta, saggista e critico letterario Sandro Angelucci e con letture a cura di Nicolò Giuseppe Brancato archeologo e Eugenia Serafini.

L'autrice, nata a Tolfa (Rm) e attiva tra Roma e la Toscana, è pittrice dalla rara sensibilità nel costruire ponti di speranza dove uomo e natura siano in sintonia, ma è anche poeta, performer e installazionista di spessore emotivo, nonché autrice di fiabe, racconti e giornalista. Il libro è arricchito dalla prefazione di Marcello Carlino e dalla postfazione di Nicolò Giuseppe Brancato, con copertina e illustrazioni della stessa Serafini, che in questa opera letteraria apre al mistero di storie ironiche e visionarie, empatiche ed emozionanti dal sapore surrealista. I racconti realizzati tra gli anni Novanta del secolo scorso e l'inizio del nuovo millennio, racchiudono disincanto per aprire alla meraviglia e allo stupore con cui guardare fatti e accadimenti ripensandoli sotto un'altra visione, distante da ogni previsione e calcolo appartenenti al lato mentale. (ANSA).