Estate: a Fregene la prima 'Spiaggia Gentile' in Italia

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Diffondere pensieri positivi e focalizzarsi sull'importanza della gentilezza e dell'accoglienza: sarà in Italia la prima "Spiaggia Gentile", per la precisione a Fregene, sul litorale di Fiumicino. Mercoledì 5 luglio, nell'ambito di una serata che avrà inizio alle 19.30, "Singita Miracle Beach" sarà proclamata "Spiaggia Gentile" in adesione al Movimento Italia Gentile e alla sua espressione internazionale, l'International Kindness Movement, promosso dall'Organizzazione di Volontariato My Life Design.

"Durante la serata il fondatore e ispiratore del movimento, il biologo naturalista Daniel Lumera, guiderà una speciale meditazione in cuffia, così da isolarsi da rumori e suoni circostanti e favorire la pratica, a cui farà seguito il rito del gong, immancabile appuntamento quotidiano al Singita: un saluto al sole che tramonta, un'occasione per rivolgere un pensiero di gratitudine per la giornata appena trascorsa e scambiarsi un abbraccio di fratellanza e unità", è reso noto. Al termine del rito avverrà la proclamazione, con la firma del Manifesto della Spiaggia Gentile e dell'Impresa Gentile in adesione al Movimento Italia Gentile da parte del Singita e dei rappresentanti del Movimento e dell'associazione My Life Design ODV. Con l'occasione, infatti, anche International Beach Club, l'azienda titolare del brand Singita, aderirà al Movimento, i soci fondatori infatti sottoscriveranno il Manifesto dell'Impresa Gentile a "conferma dell'impegno quotidiano e continuativo che va oltre la stagione estiva". "E da Fregene, la gentilezza si espande anche a Marina di Ravenna e a Malta, luoghi che ospitano le altre due spiagge "Singita"; in queste tre location la biologia dei valori prende forma e la gentilezza viene declinata in quattro ambiti di espressione: persone, natura, arte e filosofia "be kind". Uno dei metodi è tramite una lavagna presente in ogni Singita, che accoglie frasi, pensieri e citazioni capaci di innescare un reale effetto sull'umore e creare una buona abitudine mentale", è aggiunto. (ANSA).