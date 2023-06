Rocca si dimetterà dalla Croce Rossa Internazionale

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, si dimetterà dalla presidenza della Croce Rossa Internazionale e della Mezzaluna Rossa. Lo si apprende da ambienti della Croce Rossa Internazionale. Rocca ha annunciato le sue dimissioni in una lettera già inviata alle organizzazioni dei 192 paesi membri e alla segreteria di Federazione. Da quanto si apprende la decisione è stata presa con "rammarico" per "proteggere la Federazione della Croce Rossa da polemiche legate al suo ruolo" come quella sul mancato patrocinio al Gay Pride di Roma. (ANSA).