Lazio: riapre la Turistica del Terminillo

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "La Sp-10 Turistica del Terminillo, riapre e al contempo partiranno i lavori". Ad annunciarlo è l'assessore regionale, Manuela Rinaldi, in una nota in cui si spiega come la conferenza dei servizi della Regione Lazio abbia espresso parere favorevole per la messa in sicurezza della strada - che collega il Monte Terminillo a Leonessa (Rieti) ma è da tempo chiuso per rischio frane - affidando i lavori alla Provincia di Rieti "con i cantieri che saranno al via entro luglio". Alla fine del 2022, rendono noto Regione e Provincia di Rieti, sono stati eseguiti i sondaggi geologici preparatori proprio per i lavori che adesso sono agli sgoccioli.

"Grande risultato raggiunto dalla Provincia di Rieti - ha commentato il presidente della Provincia, Roberta Cuneo - per riuscire a risolvere un problema che da anni penalizzava la zona di Leonessa. Siamo felici di lavorare per il territorio e di tornare ad offrire un servizio ai fruitori della montagna. Da subito - conclude la presidente della Provincia di Rieti - ci metteremo all'opera per iniziare i lavori il prima possibile, già eseguita la variazione di bilancio per la predisposizione della gara di appalto. Voglio ringraziare l'assessore Rinaldi per aver risolto celermente il problema". (ANSA).