Incidente a Roma, ai domiciliari lo youtuber indagato

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, lo youtuber indagato per omicidio stradale in relazione all'incidente in cui è morto un bimbo di 5 anni a Roma.

Su quanto avvenuto a Casal Palocco la procura di Roma ha disposto una serie di consulenze: la ricostruzione della dinamica dell'incidente, con la verifica della velocità a cui viaggiava il Suv e l'analisi dei cellulari delle cinque persone che erano a bordo. Su quest'ultimo punto l'obiettivo degli inquirenti è verificare l'esistenza di video, foto o comunicazioni utili alle indagini, soprattutto in relazione all'ipotesi della "sfida" da postare sui social che il gruppo di youtuber stava effettuando