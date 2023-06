Assessore Roma, 'al via iscrizioni per doppia guida taxi'

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Roma Servizi per la Mobilità ha inviato a tutti i tassisti le istruzioni per l'iscrizione tramite la piattaforma Taxi Web alla seconda guida. Da oggi sarà quindi possibile nominare un conducente e iniziare a svolgere il secondo turno permettendo alla stessa vettura di effettuare il servizio fino a 20 ore giornaliere". Così in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè.

"Confidiamo in una vasta adesione da parte della categoria - aggiunge - che svolge un ruolo fondamentale nel servizio di trasporto pubblico non di linea, complementare a quello di linea. Con questo provvedimento, che introduce delle turnazioni integrative dei Taxi inserite nei picchi di domanda, puntiamo a garantire un significativo aumento dell'offerta, andando incontro alle esigenze di cittadini e turisti". (ANSA).