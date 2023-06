249/ma festa della Finanza, 'al passo con esigenze collettività'

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Il corpo della Guardia di Finanza non è lo stesso di cent'anni fa, e nemmeno lo stesso dello scorso anno. Le Fiamme Gialle sono in una costante evoluzione al passo con le esigenze della collettività". Così si è espresso il comandante regionale delle Fiamme Gialle, generale Virgilio Pomponi durante il suo intervento alla celebrazione del 249/mo anniversario della fondazione del corpo.

L'evento si è tenuto nel museo archeologico di Tarquinia, in provincia di Viterbo. Presenti alla cerimonia oltre al comandante provinciale della guardia di finanza di Viterbo, Carlo Pasquali, numerose autorità sia militari che civili della provincia. Tra cui: il prefetto di Viterbo Antonio Cananà, il procuratore capo di Viterbo Paolo Auriemma, il presidente della provincia Alessandro Romoli, il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi e il consigliere regionale Daniele Sabatini. Dopo la lettura del messaggio inviato dal presidente della repubblica, il colonnello Pasquali ha preso la parola: "La guardia di finanza sta sostenendo convintamente il cambiamento culturale in atto nell' amministrazione finanziaria, teso a creare nuove basi produttive tra fisco e contribuente".

Pasquali ha poi sottolineato i traguardi raggiunti dal corpo nei primi cinque mesi del 2023: "Sono state denunciate 168 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, per un totale di 2 milioni di euro di contributi percepiti indebitamente. Abbiamo sequestrato oltre 9mila euro in banconote false, e accertato distrazioni patrimoniali per 16 milioni. Per le violazioni della legge antimafia, 33 accertamenti per azioni sospette con la confisca di oltre 8 milioni di euro." Il colonnello ha poi accennato alla lotta agli stupefacenti: "14 persone denunciate, e oltre 3600 piante di cannabis sequestrate".

Infine, sul versante della lotta alla contraffazione.

"Abbiamo effettuato 97 interventi, con il sequestro di 175mila prodotti, e denunciato 28 persone a piede libero oltre alle 34 denunciate per violazioni amministrative". Al termine della cerimonia sono state consegnate ad alcuni finanziere delle benemerenze. (ANSA).