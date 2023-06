Rocca, '100 giorni di fatti, il piano sanità a settembre'

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Lavorare a testa bassa, ma parlando ai cittadini con i "fatti". Così Francesco Rocca ha raccontato i primi cento giorni della sua giunta. "Amo lavorare e amo i fatti concreti", ha esordito accompagnato da tutti gli assessori. Un bilancio tracciato con orgoglio: 256 delibere in 19 sedute di Giunta, 97 decreti, e 3 memorie di Giunta e un atto di indirizzo: "In questi primi cento giorni sono 800 milioni di euro di impegni presi con la nostra comunità regionale, escluso il disavanzo regionale 22,3 miliardi e i 27,5 milioni dei debiti fuori bilancio".

Oltre alla sanità e al debito regionale, Rocca ha immediatamente messo sul tavolo i temi scottanti per la cittadinanza. E oggi ha annunciato che a giorni ci sarà "l'incontro definitivo con il sindaco Gualtieri per la Ztl Fascia verde". Il governatore sulla delibera che ha suscitato polemiche, ha anche ridimensionato le responsabilità del Campidoglio: "Per onor di verità" quel piano "ha avuto la genesi non nella delibera del sindaco ma a monte, nel quadro giuridico che la giunta Zingaretti con i 5stelle aveva fatto con un accordo di programma con ministero dell'Ambiente". Al lavoro anche per un'altra problematica speculare alla neo Ztl e che potrebbero portare altrettanto malcontento: "Stiamo lavorando per scongiurare gli aumenti Metrobus", ha detto il presidente in merito all'aumento del costo dei biglietti che arriverà in agosto se la regione non andrà a coprire i costi aggiuntivi.

Ed è proprio sui fondi disponibili, che Rocca non si mostra molto ottimista: "La coperta è corta: la situazione è difficile perché io davvero non so più dove prendere le risorse". Oggi il debito, di oltre 22 miliardi, fa tremare la Regione di centrodestra. Quindi non bisogna tagliare "ma spendere bene", ha precisato. Ed è sulla sanità che poi Rocca concentrata i suoi maggiori sforzi. A settembre "sarà ultimato il Nuovo piano sanitario regionale". (ANSA).