Inaugurata l'iniziativa "Viterbo città equestre"

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Oggi alle 10 a Viterbo il taglio del nastro dell'edizione zero dell'iniziativa "Viterbo villaggio equestre". Si tratta di una manifestazione gratuita nata dalla sinergia tra la Federazione Italiana Sport Equestri e il Comune di Viterbo, e che si avvale del supporto fornito da alcune associazioni ippiche della Tuscia.

L'iniziativa si ripropone di far conoscere ai ragazzi il mondo che ruota intorno all'animale che fin dagli albori della storia ha accompagnato il cammino dell'uomo attraverso la sua evoluzione.

I protagonisti saranno i ragazzi provenienti dai grest cittadini, dalle Parrocchie e alcuni ragazzi speciali dell'associazione di volontariato Eta Beta del capoluogo.

Il programma dei tre giorni, 22,23 e 24 prevede un percorso allestito al parco, dove i ragazzi potranno conoscere il mondo dei cavalli, attraverso un'esperienza a 360 gradi attorno alla storia, la cura e l'approccio più corretto da tenere con il nobile quadrupede.

Al taglio del nastro questa mattina: la sindaca Chiara Frontini, l'assessore Patrizia Notaristefano e il presidente del comitato regionale FISE, Carlo Nepi e la delegata FISE Lazio Michela Turchetti.

"Un'iniziativa mirata all'inclusione - ha detto la sindaca Frontini dopo l'inaugurazione - che permette ai ragazzi di conoscere questi splendidi animali in uno scenario naturale come questo parco". (ANSA).