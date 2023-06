Arriva The Fountain of Lemouria, il musical dai Genesis

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - The Fountain of Lemuria… il musical: è lo spettacolo con le musiche dei Genesis che sarà in tour in autunno prima in Italia e poi in Europa. Il 23/24/25 giugno 2023 al Mammut Club a Roma si terrà l'anteprima.

Si tratta di un vero e proprio musical originale con la colonna sonora dei mitici Genesis eseguita da una delle band più acclamate dai fan del gruppo inglese, The Company of Slippermen, reduce da una versione di The Lamb Lies Down On Broadway sold out alla Cavea dell'Auditorium di Roma. La storia è quella di una fontana che regola la vita del nostro pianeta da millenni. La Fontana di Lemuria donata alla specie umana dai Guardiani dei Cieli ma oggi a secco in seguito a una gigantesca guerra atomica. L'unico umano sopravvissuto, interpretato dall'attore Goffredo Marsiliani, dovrà riattivare la Fontana scendendo nelle grotte come molti anni prima aveva fatto un certo Rael di Peter Gabriel. Lo spettacolo immergerà il pubblico nelle scenografie e nei video sci-fi e futuristi del musical, in compagnia di attori, doppiatori famosi e il cameo di Carlo Massarini. Il tutto suonato da Luca Leonori (batteria) e Francesco Gazzara (tastiere) , Fabio Vitale (chitarra) e Daniele Gardon (basso, chitarra), con la voce preziosa di Vincenzo Misceo, riconosciuta a livello internazionale come la più simile a quella di Peter Gabriel. The Fountain of Lemuria si avvale della regia di Giorgio Rosa, fondatore insieme a Luca Leonori della prima tribute band riconosciuta dagli stessi Genesis: i mitici Squonk. (ANSA).