Sciopero trasporto aereo, nessun disagio a Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Terminata alle 10 la prima delle due fasce orarie protette di 3 ore ciascuna (dalle 18 alle 21, la seconda), non si registrano disagi all'aeroporto di Fiumicino per lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il comparto del trasporto aereo indetto dai sindacati autonomi di categoria Usb e Cub Trasporti per l'occupazione e contro il precariato.

L'effetto annuncio ha infatti indotto diverse compagnie aeree a rivedere l'operativo cancellando preventivamente alcuni voli (Ita Airways si è vista costretta a cancellare 42 collegamenti nazionali sull'intera rete. Per limitare i disagi dei passeggeri, la compagnia ha inoltre attivato un piano straordinario riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 50% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero), riprogrammandone altri e informando per tempo i passeggeri delle modifiche apportate così da evitare di far arrivare i viaggiatori in aeroporto e non trovare poi il proprio volo.

