Roma: Tor Marancia cambia volto, da luglio i cantieri

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Avviati i cantieri delle opere destinate a cambiare totalmente il volto di Tor Marancia, Piazza dei Navigatori, Via Giustiniano Imperatore. Sono stati presentati oggi dall'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia, dal presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri e dall'architetto Mario Cucinella gli interventi previsti nella convenzione urbanistica di Piazza dei Navigatori destinati, nei prossimi anni, a trasformare la zona e che hanno preso avvio nei giorni scorsi a cura di Impreme Spa. Lo rende noto il Campidoglio.

La Convenzione - è spiegato - prevede la realizzazione di parcheggi pubblici per 39 mila mq, verde pubblico per 16 mila mq, oltre al ridisegno dei percorsi delle piste ciclabili, alla realizzazione di servizi per il quartiere come la nuova 'Bocciofila', uno skate park e una area giochi per i bambini più piccoli. È previsto, inoltre, un generale riordino dell'assetto urbano attraverso la sistemazione paesaggistica sia dei margini di via Cristoforo Colombo, sia di tutte le aree che mediano il nucleo dell'intervento con tutto il quartiere, estendendosi sino al Piano di Assetto di Viale Giustiniano Imperatore. L'intero quadrante sarà poi totalmente riqualificato nella sua funzione di verde pubblico, di standard urbanistici e servizi per territorio, aumentando la presenza di esemplari arborei in un'ottica di 'forestazione urbana'. Il sistema infrastrutturale locale beneficerà di significative semplificazioni viabilistiche, tra cui il ritorno di marcia da Via Cristoforo Colombo verso Viale di Tor Marancia, consentendo la completa sincronizzazione semaforica lungo Via Cristoforo Colombo.

Si partirà il 15 luglio con la demolizione dell'ex Bocciofilo di via delle Sette Chiese. Il 17 luglio ci sarà l'avvio dei lavori per la realizzazione Fo.Ro. - Foresta Romana, il complesso residenziale, commerciale e terziario che sorgerà dietro Piazza dei Navigatori, progettato dallo Studio MCA-Mario Cucinella Architects. Il nuovo complesso immobiliare, oltre a tre piani interrati per parcheggi e impianti, si sviluppa su 12 livelli fuori terra e viene concepito come una sorta di 'foresta abitata'. (ANSA).