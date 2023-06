Meloni al Bie, 'tutta l'Italia appoggia Roma sull'Expo'

(ANSA) - PARIGI, 20 GIU - Tutta l'Italia dietro alla candidatura di Roma: arrivando a Parigi al Bie alla guida della delegazione italiana per Expo 2030, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato come "vari livelli istituzionali" siano presenti per supportare la candidatura di Roma "che è la capitale d'Italia": tutta l'Italia spera in una vittoria di Roma "nel 2030, anno molto particolare, strategico - ha ricordato - e mi sembra un bel segnale far tornare l'Expo a Roma in quell'anno". Con la premier fanno parte della delegazione tra gli altri il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "A Parigi, uniti, per sostenere #Roma", è il tweet, identico, postato da Gualtieri e Rocca. (ANSA).