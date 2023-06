Eagle Pictures investe nel cinema italiano, nuovi studios a Roma

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Dopo l'acquisto per 33 milioni di euro degli Studios de Paris lo scorso anno insieme con i suoi partner internazionali (i fondi Lantern e Ira Capital), Tarak Ben Ammar punta sull'Italia: nel futuro di Eagle Pictures figura, infatti, un piano di investimenti di circa 40-50 milioni per la creazione di nuovi studi di produzione a Roma. L'annuncio in occasione della global première a Roma di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte 1.

"Non c'è alcun antagonismo con Cinecittà - afferma Ben Ammar, principale azionista di Eagle Pictures - L'ampliamento dell'offerta di studios in Italia deriva dal fatto che Cinecittà ha piena occupazione. Da qui il nostro progetto in accordo con le Istituzioni e con la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni" I nuovi studios, che secondo i piani saranno operativi nella seconda metà del 2024, si aggiungono a una serie di investimenti che nell'ultimo triennio hanno visto muovere un totale di oltre 100 milioni di euro per l'acquisto e la produzione di film, oltre ad accordi e acquisizioni che hanno reso Eagle Pictures una presenza strategica nell'audiovisivo: tra questi quello con Sony Pictures Entertainment per la distribuzione esclusiva in Italia dei film Sony a partire da maggio 2023, e allo stesso tempo la possibilità di utilizzare la capillarità di Sony per veicolare al meglio i film italiani a livello internazionale.

Nel 2007 Ben Ammar ha acquisito la Eagle Pictures: insieme a SpyGlass Media Group, di cui Eagle Pictures è azionista, ha rilevato la Weinstein Company e il catalogo di oltre 300 film tra cui grandi successi come Quasi amici, Scream 5 e Scream VI.

Afferma Ben Ammar: "Ora con la Eagle Pictures in Italia, gli studios in Francia, la partecipazione di Eagle Pictures in Spyglass Media Group, abbiamo costruito un polo di produzione e distribuzione audiovisiva internazionale che parte dai Paesi del Mediterraneo, passa dall'Italia, ha una base in Europa in Francia e arriva fino agli Usa posizionandoci come player a livello mondiale". Paramount e Sony hanno affidato a Eagle Pictures la distribuzione di grandi successi. Con Sony l'accordo prevede anche coproduzioni: ad esempio The Equalizer 3 nel 2022 è stato girato in Italia. (ANSA).