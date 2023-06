Bellocchio sbanca anche ai Nastri, Rapito ne vince sette

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Marco Bellocchio fa il bis e dopo il successo di Esterno notte tra le Grandi Serie ai Nastri d'Argento 2023, con Rapito vince ben sette nastri: miglior film, regia, attrice protagonista, Barbara Ronchi, sceneggiatura (scritta ancora da Bellocchio e Susanna Nicchiarelli in collaborazione con Edoardo Albinati e Daniela Ceselli), attore non protagonista, Paolo Pierobon, montaggio (Francesca Calvelli e Stefano Mariotti) e, infine, produzione IBC Movie (Beppe Caschetto) Kavac Film (Simone Gattoni) e Rai Cinema (Paolo Del Brocco).

E questo ovviamente nella sezione Nastri d'argento dedicata ai film #soloalcinema premiati il 20 giugno al MAXXI di Roma.

È poi Nastro di eccellenza per il successo collettivo de La Stranezza, il film di Roberto Andò, joint venture tra Rai Cinema e Medusa Film.

Ancora Nastri d'Argento a Giuseppe Fiorello, miglior esordio per Stranizza d'amuri, premiato anche con il Nastro della legalità e per i due giovani protagonisti; a Sydney Sibilia il Nastro d'Argento per la migliore commedia Mixed by Erry premiata anche per la produzione Gr›enlandia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, la scenografia di Tonino Zera e la casting director Francesca Borromeo.

Nastri d'Argento poi per Alessandro Borghi e Luca Marinelli i migliori attori protagonisti per Le otto montagne, Barbora Bobulova migliore attrice non protagonista per Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, a Pilar Fogliati migliore attrice di commedia (che riceve anche il Premio Wella Professionals per l'immagine) per Romantiche di cui è anche regista e Antonio Albanese miglior attore di commedia per Grazie ragazzi di Riccardo Milani. (ANSA).