Alla Filarmonica Romana omaggio a Calvino con gli Acustimantico

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Leggerezza, eccetera. Calvino, la musica, il mondo". È l'omaggio al grande scrittore nel centenario della nascita che gli tributa l' ensemble Acustimantico il 21 giugno alle 21:30 in scena al festival estivo Filarmonica Romana. Nei giardini dell'Accademia la storica formazione della capitale guidata dalla voce di Raffaella Misiti accompagnerà il pubblico in un incontro ravvicinato con l' autore pescando nelle celebri Lezioni americane del 1985 mescolando i testi ai brani, ai suoni, alle canzoni, a nuovi pensieri.

Con 25 anni di attività, sei album due opere di musica-teatro e molti premi e riconoscimenti all'attivo, Acustimantico torna ad esibirsi con lo stile che ne ha caratterizzato la storia: la combinazione di danza e poesia, ritmo e raccoglimento, con una attenzione particolare al valore letterario della canzone e alla sua capacità di lasciare il segno. Il concerto, organizzato in collaborazione con l'Associazione Fabrica, sarà preceduto in Sala Casella alle 20 dal primo incontro dedicato alle novità editoriali in campi musicale. Si parlerà di 'Non tocchiamo questo tasto. Musica classica e mondo queer' di Luca Ciammarughi (ed. Curci, 2021), che affronta le tematiche LGBTQ nella storia della musica, spesso volutamente censurate o edulcorate. Dalle antiche tracce del periodo barocco al Novecento liberato di John Cage e Leonard Bernstein, passando per le tempeste romantiche e i turbamenti fin de siècle, Ciammarughi, pianista classico, conduttore radiofonico e scrittore, insieme a Valerio Sebastiani, ripercorre una galleria di personaggi, squarci di vita e atmosfere che, senza cedere al gossip, "offrono al lettore prospettive inedite sulla storia culturale dell'Occidente e, al musicofilo, strumenti nuovi per un'esperienza di ascolto più consapevole". L' autore eseguirà al pianoforte brani di Händel, Schubert, Chopin, Čajkovskij, Hahn, Bussotti. (ANSA).