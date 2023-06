Nastri d'argento speciali a Ralli, Placido, Veronesi

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Nastri d'argento speciali alla carriera a Giovanna Ralli, tornata sul set con Marcel!, a Michele Placido nell'anno de L'ombra di Caravaggio e di Orlando, a Giovanni Veronesi per il 'cameo dell'anno' ne La divina cometa di Mimmo Paladino e a Valeria Bruni Tedeschi il Nastro d'Argento Europeo per Forever Young - Les Amandiers. Lo annunciano i Giornalisti Cinematografici che martedì 20 giugno a Roma al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo consegnano i premi 2023 ai migliori autori, protagonisti, tecnici dell'anno votati in una selezione di 40 film. Una serata condotta da Francesca Fialdini in collaborazione con Rai Cultura che andrà in onda in uno speciale mercoledì 21 giugno alle 23:20 su Rai Movie, giovedì 22 giugno alle 01:20 in replica su Rai 1 e mercoledì 28 giugno in seconda serata sarà trasmessa nei molti territori coperti da Rai Italia. "Sono felice e nello stesso tempo onorata di far parte di questo evento - afferma Francesca Fialdini - perché stimo il lavoro dei giornalisti cinematografici e il loro impegno nel raccontare un'arte che sta conoscendo un momento di forte concorrenza e trasformazione. Questa sarà un'edizione dedicata alla magia della sala". Martedì, accanto ai Nastri votati per referendum notarile, anche l'annuncio e la consegna dei riconoscimenti ai più giovani in un palmarès che, come sempre, comprende i Premi Guglielmo Biraghi e Graziella Bonacchi, rispettivamente destinati al talento dei più giovani e degli esordienti, come il Premio Fondazione Claudio Nobis. Come consuetudine assegnati anche il Premio Nastri d'Argento-Hamilton Behind the camera, il Persol-Personaggio dell'anno, il Nuovo Imaie e il Wella Professionals per l'immagine. La selezione del Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci) Laura Delli Colli (presidente), Fulvia Caprara (vicepresidente), Oscar Cosulich, Maurizio di Rienzo, Susanna Rotunno, Paolo Sommaruga e Stefania Ulivi, Romano Milani (segretario generale), Franco Mariotti (sindaco). (ANSA).