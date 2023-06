Il Premio Agnes 2023 guarda all'Europa e alle donne

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Va alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola il Premio per le istituzioni europee della 15/a edizione del Premio Biagio Agnes, il riconoscimento internazionale di giornalismo e informazione, che si svolgerà in piazza del Campidoglio a Roma il 23 giugno, in onda in seconda serata su Rai1o il 4 luglio, condotto ancora da Mara Venier e Alberto Matano. Ospiti, Al Bano e Arisa.

"Un'edizione - dice Simona Agnes, anima del premio e della Fondazione Agnes - che proprio grazie alla presenza di Metsola apre all'Europa, ma che quest'anno guarda moltissimo alle donne, anche e soprattutto alle donne iraniane che combattono ogni giorno per la loro libertà". Tra i premiati dalla giuria presieduta da Gianni Letta ci sono: gli inviati Stefania Battistini del Tg1 e Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera (Premio reporter di guerra); Francesca Paci, cronista della Stampa (Premio carta stampata); il grande mattatore di Viva Rai2! Fiorello (Premio per la televisione); il fenomeno ormai cult Mare Fuori (Premio generazione streaming); Il nostro generale dedicato al ricordo del generale Dalla Chiesa (Premio fiction); Dante, il film sul poeta di Pupi Avati (Premio cinema); il giurista Sabino Cassese (Premio saggista e scrittore); la giornalista del Corriere della Sera Margherita De Bac (Premio divulgazione scientifica); Cecilia Sala, giornalista del Foglio, Chora Media e il format di Rai Radio3 Voci in barcaccia. Largo ai giovani! (rispettivamente Premio Generazione Podcast e Premio per la radio); e Silvia Boccardi di Will Media (Premio Generazione digitale promosso dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri).

"Biagio Agnes - ricorda l'Ad Rai Roberto Sergio - era un uomo, un servitore dello Stato. Ricordarlo noi attraverso la Fondazione a lui intitolata con la giuria presieduta da Gianni Letta credo sia il modo giusto per rialimentare il valore di servizio pubblico della nostra azienda". (ANSA).