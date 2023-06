Il Grande Dittatore restaurato in prima mondiale a Caracalla

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - La versione restaurata del Grande Dittatore di Charlie Chaplin sarà proiettata in prima mondiale al Caracalla Festival 2023, venerdì 23 giugno, con le musiche eseguite dal vivo dall'Orchestra dell'Opera di Roma.

Il capolavoro di Chaplin, restaurato dalla Cineteca Nazionale di Bologna, vedrà sul podio Timothy Brock, che ha curato il restauro della partitura originale del film, le cui musiche sono state composte da Charlie Chaplin e Meredith Willson. Tra queste, anche quelle per la celeberrima scena della danza con il mappamondo di Adenoid Hynkel su musiche dal Lohengrin di Wagner, e quelle che accompagnano l'episodio del barbiere ebreo sulle Danze ungheresi di Brahms.

La pellicola costituisce l'ultimo capitolo di un progetto nato nel 1999, che intende mettere in scena tutti i film di Chaplin con l'esecuzione dal vivo della colonna sonora. "La Cineteca di Bologna - dice Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca e presidente della Festa del cinema di Roma - lavora da quasi 25 anni sull'opera di Charlie Chaplin. Un progetto enorme, che non è solo sinonimo del lavoro di catalogazione e digitalizzazione dell'archivio o del restauro di una filmografia di soli capolavori: il Progetto Chaplin fa rivivere il suo cinema nel mondo contemporaneo e lo fa conoscere alle nuove generazioni"- "Il Teatro dell'Opera di Roma torna a Caracalla per la seconda volta dopo la pandemia e dopo lo straordinario successo della scorsa estate - aggiunge Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma - e quest'anno lo fa con l'obiettivo di realizzare un Festival interdisciplinare". (ANSA).