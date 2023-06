Cristante rinnova fino al 2027, 'Roma è la mia seconda famiglia'

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Bryan Cristante ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2027. Lo rende noto il club giallorosso con un comunicato ufficiale. "La Roma è diventata a tutti gli effetti la mia seconda famiglia - sono le parole del calciatore - Rinnovare il mio contratto era un obiettivo e sono felice di averlo raggiunto: ci tengo a ringraziare la proprietà e il club per questo prolungamento.

Sono qui da qualche anno ormai e ho avuto il privilegio di veder crescere costantemente la squadra e la Roma in generale, grazie a una Società che ci ha consentito di lavorare bene. Da parte mia continuerò a dare il massimo per questa maglia e per questa piazza, che è molto esigente ma che restituisce ancora di più di ciò che chiede". A quelle di Cristante fanno seguito anche le parole del gm Tiago Pinto. "Siamo davvero soddisfatti di poter annunciare questo rinnovo: Cristante negli anni è stato protagonista di una crescita costante e ha conquistato con merito tutti i traguardi che ha raggiunto, compresi i titoli internazionali conseguiti con la Nazionale e con la Roma.

Di stagione in stagione Bryan non si è mai fermato, ha sempre messo gli interessi della Roma davanti a tutto e, ai nostri occhi, incarna le doti che vorremmo trasmettere ai nostri giovani, su tutte la professionalità e il coraggio", ha detto il dirigente. (ANSA).