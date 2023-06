A Roma in flessione del 2% la compravendita delle abitazioni

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - I primi due mesi del 2023 registrano nel mercato immobiliare della Capitale un calo delle compravendite del 2,09% rispetto allo stesso periodo del 2022.

E' quanto è stato reso noto oggi dal Consiglio Nazionale del Notariato sulla base delle rilevazioni effettuate attraverso i Dati statistici Notarili (Dsn) pubblicate sul sito https://dsn.notariato.it.

Mentre il calo per il segmento prime case tra privati si attesta a -3,89%, per quelle acquistate dal costruttore il calo arriva addirittura a -27,38%. Resta invece positivo il dato totale delle transazioni per il mercato 'seconda casa' che segna +7.05% da privati e +4,75% da costruttore. Il calo del bimestre si manifesta nel mese di febbraio (-6,41%) dopo il mese di gennaio 2023 che aveva invece chiuso in positivo con +3,67%.

Al calo del mercato immobiliare si abbina a Roma un calo dei mutui nei primi due mesi del 2023 pari a -20% rispetto allo stesso periodo del 2022. A gennaio la diminuzione dei prestiti bancari è stata pari al -22.56%, a febbraio -17,97%. In calo di conseguenza anche il numero delle persone fisiche che hanno contratto un mutuo (-14,98%), ma per la fascia di età 18-35 anni - che rappresenta oltre il 30% del totale dei contraenti- il calo si è fermato a -8,07%.

Nonostante il calo del 20,03% del numero dei mutui (dai 5.598 nel primo bimestre 2022 a 4.477 nel primo bimestre 2023), il capitale erogato nel bimestre 2023 è inferiore del 7% rispetto allo stesso periodo del 2022 (da 1.036.729.010 nel primo bimestre 2022 a 964.147.192 nel primo bimestre 2023). La differenza di questi due dati percentuali è data da una riduzione generale di tutti i mutui concessi, con l'eccezione dei mutui da 450.000 a 500.000 euro che resta stabile nel tempo.

Nel bimestre 2023 le surroghe sono calate del 12,64%. Dopo una leggera diminuzione a gennaio 2023 dell'1.56%, a partire da febbraio 2023 calano vistosamente (-23,31%). (ANSA).