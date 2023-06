Primo nidodi tartaruga marina del 2023 nel Lazio

"Primo nido della stagione nel Lazio. Dopo quelli in Campania delle scorse settimane e quello dell'Elba in Toscana di qualche giorno fa, anche nel Lazio le tartarughe cominciano a nidificare" si legge su ParchiLazio.it: "Già martedì 13 giugno, in mattinata, una tartaruga era uscita dal mare a San Felice Circeo ma non aveva deposto le uova. A poca distanza da lì, nel pomeriggio di giovedì 15, venivano segnalate evidentissime tracce; i ricercatori di TartaLazio sono giunti sul luogo e, dopo una ricerca non facile.

Il nido è stato rintracciato e messo in sicurezza. È un nido contenente oltre 140 uova, il più grande mai registrato nel Lazio. La schiusa potrebbe avvenire nella prima metà di agosto".