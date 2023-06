La Comunità ebraica di Roma al voto per il nuovo presidente

Giornata di votazioni, oggi, per la Comunità ebraica di Roma che dovrà scegliere il suo nuovo presidente, dopo gli otto anni di guida da parte di Ruth Dureghello. A votare saranno 14mila persone della Comunità che ha una storia millenaria a Roma.

Tre le liste, ciascuna con il suo candidato presidente, per eleggere innanzitutto i 27 membri del Consiglio (compreso il presidente). Le votazioni si chiuderanno questa sera alle 22.30 ma lo spoglio delle schede è previsto domani.

Se una delle liste raggiungerà il 45 per cento dei consensi è automaticamente eletto anche il suo presidente. Altrimenti sarà il nuovo consiglio a decidere, nella prima riunione da convocare nei prossimi giorni, la nuova persona che dovrà guidare la Comunità.